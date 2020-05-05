Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak, uçuşlar hangi tarihte başlıyor? İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak?

Küresel salgın korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde yapılmaya karar verilen esnetilme kararları kapsamında "İç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak?" soruları da internet aracılığı ile yanıt arayan başlıklar arasındaki yerini aldı. Günler önce havayolu şirketleri Pegasus ve Türk Hava Yolları konuya dair askıya alınan seferlerin hangi tarihler aralığında yapılacağını da bildirmişti. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı merak edilirken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları bir araya derledik. Buna göre; İç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? İşte konuya dair merak edilen bu soruların yanıtı!

DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgına dair alınan tedbirler çerçevesinde uçak seferlerinin askıya alınması ile beraber; "yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan bu kısıtlama ilgili kurumlarda yapılan son dakika açıklaması ile vatandaşlara duyurulmuştu.

İşte konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar…