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’ta nereler açılacak? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla birlikte AVM’ler, kuaförler, berberlerin açılış tarihiyle ilgili flaş karar kamuoyuna sunuldu. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından bazı kurumların ’ta açılacağı belirtildi. Tam bu noktada AVM, kuaförler ve berberler 11 Mayıs’ta açılacak mı? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; 11 Mayıs’ta nereler açılacak, her yer açılacak mı? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:59 Son Güncelleme: 6.5.2020 10:14 ABONE OL
11 Mayıs’ta nereler açılacak? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

'ta nereler açılacak? Yeni tip corona virüsü sebebiyle getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Ülkemizde Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınan önlemler nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından '' , AVM'ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumların açılmasını bekleyen mekan sahipleri ve müşteriler gözlerini kabine toplantısına çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından bazı kurum ve kuruluşların açılma tarihi belli oldu. Peki 11 Mayıs'ta nereler açılacak? ? 11 Mayıs'ta AVM'ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK? AVM, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU, BERBERLER…

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla '' 11 Mayıs'ta nereler açılacak, 11 Mayıs'ta her yer açılıyor mu?'' sorusu yanıt buldu. İşte tüm bilgiler…

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11 Mayıs’ta nereler açılacak? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?
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