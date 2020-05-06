11 Mayıs’ta nereler açılacak? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

11 Mayıs'ta nereler açılacak? Yeni tip corona virüsü sebebiyle getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Ülkemizde Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınan önlemler nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından '' 11 Mayıs'ta nereler açılacak, AVM'ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumların açılmasını bekleyen mekan sahipleri ve müşteriler gözlerini kabine toplantısına çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından bazı kurum ve kuruluşların açılma tarihi belli oldu. Peki 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta her yer açılıyor mu? 11 Mayıs'ta AVM'ler, kuaförler, berberler açılıyor mu?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK? AVM, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU, BERBERLER…

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla '' 11 Mayıs'ta nereler açılacak, 11 Mayıs'ta her yer açılıyor mu?'' sorusu yanıt buldu. İşte tüm bilgiler…