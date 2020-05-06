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20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ve saat kaç aralığında olacak?

Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ile yeni bir uygulamanın başladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yaşının altındaki vatandaşların belirtilen tarih ve saat aralığında dışarı çıkabileceğini bildirmişti. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Mayıs ayı normalleşme planı kapsamında verilen karar ile beraber kişilerin dört saat süreyle yürüme mesafesi sınırları içerisinde dışarı çıkmasına izin verilecek. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve kabine toplantısı ardından yapılan son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:29 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:37 ABONE OL
20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ve saat kaç aralığında olacak?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte yapılan açıklamanın detayları ve son dakika haberine ilişkin merak edilenler…

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

İlk uygulamanın bu hafta sonu başlayacağı bilinirken bu yaş grubundaki vatandaşlar konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs Pazar Günü 11.00-15.00 saatleri aralığında 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına izin verilecek.

Peki; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte detaylar…

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20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ve saat kaç aralığında olacak?
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