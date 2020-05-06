20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ve saat kaç aralığında olacak?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaş "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorusunu internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların haftalar öncesinde verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu bağlamda; alınan yeni karar ile ise kişilerin belirtilen saat ve süre çerçevesinde sokağa çıkıp yürüyüş yapmalarına izin verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile verildi. Buna göre; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte yapılan açıklamanın detayları ve son dakika haberine ilişkin merak edilenler…

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

İlk uygulamanın bu hafta sonu başlayacağı bilinirken bu yaş grubundaki vatandaşlar konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs Pazar Günü 11.00-15.00 saatleri aralığında 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına izin verilecek.

Peki; 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte detaylar…