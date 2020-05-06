65 Yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün ve ne zaman yapılacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili başlatılan yeni düzenleme ile 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu konuya ilişkin son dakika açıklaması geçtiğimiz gün 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yapılmıştı. Bu kapsamda corona virüsü salgınında yüksek risk grubu içerisinde gösterilen yaşlıların dışarı çıkma kısıtlamasını belirlenen tarihte ve saat aralığında kaldırılmasına ve kişilerin izinli olarak dışarı çıkabilmesine karar verildi. Buna göre; binlerce kişi "65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusuna internet aracılığı ile yanıt ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına ilişkin detayları haberimizde derledik. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak, dışarı çıkma izni ne zaman hangi tarihte verilecek? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR? SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Geçtiğimiz aylarda alınan kararla beraber 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan altmış beş yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik yapılan uygulamada esnetilmeye gidilerek belirtilen saat ve tarihlerde kişilere izin verileceği bildirildi. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Sorusu yanıt arıyor.

İşte detaylar…