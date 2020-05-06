7 MAYIS 2020 A101 AKTÜEL KATALOĞU: Anneler gününe özel A101 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimde! İşte o ürünler

Corona virüs ile mücadele süresince özellikle temizlik ürünlerindeki satışta çok büyük artış yaşandığı biliniyordu. Her hafta mağazalarında çeşitli ürünlerin indirime girdiği A101 aktüel ürünler kataloğu ise hafta sonu itibarıyla internet sitesi üzerinden müşterilere sunuldu. Bu kapsamda binlerce vatandaş gün içerisinde A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerini takip etmeye devam ediyor. Öte yandan da internet üzerinden " 7 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler indirimde?" sorusu da yanıt arayanlar arasında. Teknolojik aletlerdeki büyük indirimler dikkatleri üzerine çekerken bu haftanın konsepti ise Anneler günü! Peki, A101 aktüel ürünler indirimleri neler? İşte katalog ve tüm detaylar!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİMLER BAŞLIYOR! 4 MAYIS 2020

Haberimizin devamından mutfak, ev ekonomisi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan A101 4 Mayıs 2020 Perşembe kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.