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'da ilçe merkezi karantinaya alındı

'ın ilçe merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bu arada, sürecinde ilçedeki fırın, eczane ve marketlerin açık olacak.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 17:18 ABONE OL
Adıyaman'da Gölbaşı ilçe merkezi karantinaya alındı

Kaymakam Mutlu Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığını söyledi.

Diğer illerden ilçeye çok sayıda giriş yapılması nedeniyle Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında önlemler uygulandığını ifade eden Köksal, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe merkezinin bu gece yarısından itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındığını bildirdi.

Köksal, vatandaşlardan da evde kalmalarını istedi.

Bu arada, karantina sürecinde ilçedeki fırın, eczane ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.

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Adıyaman'da Gölbaşı ilçe merkezi karantinaya alındı
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