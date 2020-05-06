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Ağızlarda korona kalplerde

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Ağızlarda korona kalplerde Kakava
Romanlar'ın Hıdrellezi olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne'ye çeken Kakava, salgın nedeniyle kutlanamadı. Ancak doğanın uyanışının bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutlandığı Kakava Şenlikleri geleneğinin devamı için Kakava ateşi sembolik de olsa yakıldı. Kakava - Hıdrellez Şenlikleri, salgın tehdidinin son bulmasıyla gelecek yıllarda kutlanmaya devam edecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, Sarayiçi'nde Kakava ateşini yaktı. Ateşin yakılmasının ardından davul-zurna ekibi, Trakya havaları icra etti. Vali Canalp "Edirne'de son 2 gündür vaka görülmüyor. Koronavirisü de etkin çabayla yeneceğiz" dedi.

Murat SAVAŞ - Şener ŞENTÜRK/SABAH
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Ağızlarda korona kalplerde Kakava
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