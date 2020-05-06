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2020 ne zaman? , hangi tarihte kutlanacak?

ne zaman? Her yıl Mayıs ayında anneler için yapılan kutlamalar asırlar öncesine dayanıyor. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan annelerimizin gününü en güzel mesajları atarak değerlendirebiliriz. Çocuklar özel ve anlamlı hediyelerle annesinin gününü kutlamak isterken bugünün tarihçesini merak ediyor. Doğduğumuzdan bu yana bizi büyük fedakarlıklarla büyüten annelerimizin en önemli gününde çok anlamlı ve güzel hediyelerle onları mutlu edebilirsiniz. Peki ? hangi tarihte kutlanacak?

Giriş Tarihi: 6.5.2020 17:55 Son Güncelleme: 6.5.2020 17:55 ABONE OL
Anneler Günü 2020 ne zaman? Bu Pazar Anneler Günü mü, hangi tarihte kutlanacak?

Her yıl Mayıs ayına denk gelen 2020 ne zaman? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Çocuklar anneleri için özel hediye paketleri hazırlarken bugünün tarihini merak ediyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir olan ne zaman, bu Pazar mı? kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanan Anneler Günü 2020 tarihi merak ediliyor. Ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen '' , ?'' sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

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Anneler Günü 2020 ne zaman? Bu Pazar Anneler Günü mü, hangi tarihte kutlanacak?
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