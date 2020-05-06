2020 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, bu pazar mı? En güzel, kısa ve uzun Anneler Günü kutlama mesajları, sözleri!

Anneler Günü, çocuklarının her zaman yanında olan annelerin en özel hissettirildiği günlerden biridir. Bugün anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olarak tanımlanır. Minnet duygusu içeren mesajlarla annenizin yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Ülkeden ülkeye değişen bu kutsal günün tarihi ise eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Küresel çapta çocuklarının her zaman yanında olan ve kelimelerle anlatılmaz fedakarlık görevini üstlenen anneler günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür. Her yıl Mayıs ayına girmemizle birlikte ''Anneler Günü ne zaman kutlanır, anneler günü mesajları ve sözleri'' şeklinde aramalar başlıyor.

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