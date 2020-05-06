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? Askerlik terhis tarihleri ile ilgili son dakika haberi

Askerlik terhis tarihleri ile ilgili son dakika haberi.. Corona virüsü tedbirleri kapsamında Kasım ayında silah altına alınan erlerin terhis tarihleri uzatıldı. Askerlik süresi bitince erlerin izolasyon sürecini tamamlayarak birliklerinden ayrılması amacıyla alınan bu kararın ardından terhis tarihleri beklenmeye başladı. Dün gerçekleşen kabine toplantısında, normalleşme sürecine ilişkin atılacak adımlar, Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kasım celbi olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getiren askerlerin terhis tarihleri belli oldu. ve işlemleri ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:22 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:22 ABONE OL
Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlik terhis tarihleri ile ilgili son dakika haberi

Corona virüsü sebebiyle pek çok alanda yapılan kısıtlamalar, önümüzde dönemde kaldırılmaya başlanacak. Başkan Erdoğan, dün yaptığı son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların kaldırılacağı tarihleri açıkladı. Normalleşme sürecinde elen alınan konulardan bir tanesi de Kasım celbi askerlerin terhis işlemleri ve yeni dönemde askere alınacak yükümlülerin celp tarihleri. Uzun süredir merak edilen "?" sorusu yanıt bulurken yeni dönemde askere alınacaklar ile ilgili tarihler de araştırılıyor. İşte terhis işlemleri ne zaman başlayacak konusunda merak edilen detaylara ilişkin son dakika haberi…

KASIM CELBİ NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.

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Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlik terhis tarihleri ile ilgili son dakika haberi
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