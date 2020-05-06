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'dan restaurant ve kafe açıklaması: Restaurantlar, kafeler ve ?

? ? Corona virüsü salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de yakından etkilemeye devam ederken önlem ve tedbirler alınmaya da devam ediliyor. Özellikle sosyal ve günlük hayatı etkileyen bu durum sebebiyle; lokantalar, kafeler ve restaurantlar kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin ilk adımlarına henüz yeni geçilmiş olsa da kafeler ve lokantaların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Buna göre; Restaurantlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 19:16 Son Güncelleme: 6.5.2020 19:16 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika restaurant ve kafe açıklaması: Restaurantlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

Ülkemizde corona virüsü salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecinin de adımları belli oldu. Çok sayıda iş yeri faaliyetlerini durdurduğu için hem iş verenler hem çalışanlar açısından zorlu bir dönem yaşanmıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ederek konuya yönelik bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarında bulundu. Buna göre; restaurantlar, kafeler ve ? son dakika açıkladı!

KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Koca'dan son dakika restaurant ve kafe açıklaması geldi! Buna göre; kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

"AVM'LERDEKİ LOKANTA VE RESTORANLAR AÇILMAYACAK"

Berberlerin, kuaförlerin, AVM'lerin açılması Bilim Kurulu'nun kararı mıdır? YKS tarihi Bilim Kurulu'nun tavsiyesi midir?

Bilim Kurulu'nun AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmadı. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar oldu. AVM'lerin kapatılması ile ilgili zaten karar olmadı. Bu AVM'lerin kendi kararlarıydı. Açılan ne oldu, berberler, kuaförler, giyimevi, züccaciye vb. dükkanlar... Lokantalar, kafeler, AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. AVM'lerde bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

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Bakan Koca'dan son dakika restaurant ve kafe açıklaması: Restaurantlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?
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