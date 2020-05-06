Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bartın ırmağında şaşırtan görüntü: Yunus balığı...

ırmağında şaşırtan görüntü: ...

’da denizden 3 kilometre içerdeki ırmakta avlanan yunus cep telefonuyla görüntülendi. Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağı’na giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 18:32 Son Güncelleme: 6.5.2020 19:34 ABONE OL
Bartın ırmağında şaşırtan görüntü: Yunus balığı...

Bartın'da boğaz mevkiinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen yunusun Bartın Irmağında bir süre avlandığı gözlendi. Denizden yaklaşık 3 kilometre kadar içeri girerek ırmakta daireler çizen yunus bir süre ırmakta avlandıktan sonra gözden kayboldu.

Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağı'na giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.
Daha önceki yıllarda da Bartın Irmağına yunuslar girmiş, yunusları tekrar denize döndürmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın ırmağında şaşırtan görüntü: Yunus balığı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA