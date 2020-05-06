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Bebeğiyle birlikte taburcu oldu

’da 39 haftalık hamileyken koronavirüs teşhisi konulan anne dün doğum yaptığı ve tedavi gördüğü ’nden uğurlandı

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Bebeğiyle birlikte taburcu oldu
Konya'da hamileliğinin 39. haftasında koronavirüs teşhisi konulan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve bu süreçte sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Şerife Bozyiğit 8 gün sonra alkışlarla taburcu edildi. Sağlık çalışanalarının puset içinde bebeğini de taşıdığı 25 yaşındaki anne şimdi 'Mehmet Eren' ismini verdiği oğluna izolasyon sürecinin tamamlanması sonrası kavuşmak için gün sayıyor. Üniversitenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Fatma Kılıç "Hastanemizde Kovid-19 hastalarına özel hazırlanan ameliyathanede sezaryenle doğumu gerçekleştirdik. Hastanın takiplerine Kovid- 19 servisinde devam ettik. Anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. AA
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Bebeğiyle birlikte taburcu oldu
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