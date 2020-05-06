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'ta 'de korkutan

'ta ünlü bir 'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 06:58 Son Güncelleme: 7.5.2020 07:00 ABONE OL
Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın

Etiler'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin birinci katında bulunan giyim mağazasında, 01:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM'de çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. AVM'nin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

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Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın
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