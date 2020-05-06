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Beşinci yaşa pastalı sürpriz yaptılar

Emniyeti’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekipleri, İstanbul Maltepe’de oturan bir aileye pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 13:05 Son Güncelleme: 6.5.2020 13:17 ABONE OL
Beşinci yaşa pastalı sürpriz yaptılar

Polisler, polisleri çok sevdiğini söyleyen Yavuz Selim'in doğum günü için pasta aldı ve ailenin adresine gitti. Ziyarette Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün maskot polisi "Cesur" da yer aldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Beş yaşına giren Yavuz Selim pastasını ailesiyle birlikte evlerinin kapısında polislerin ellerinde üfledi. Polisler doğum gününü kutladıkları ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri Yavuz Selim'e bir de hediye paketi verdi. Yavuz Selim ve ailesi polislere sürpriz doğum günü ziyareti için teşekkür etti. O anlar cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.

Polis ekiplerinden beşinci yaşa pastalı sürpriz | Video

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Beşinci yaşa pastalı sürpriz yaptılar
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