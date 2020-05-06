Beşinci yaşa pastalı sürpriz yaptılar

Polisler, polisleri çok sevdiğini söyleyen Yavuz Selim'in doğum günü için pasta aldı ve ailenin adresine gitti. Ziyarette Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün maskot polisi "Cesur" da yer aldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Beş yaşına giren Yavuz Selim pastasını ailesiyle birlikte evlerinin kapısında polislerin ellerinde üfledi. Polisler doğum gününü kutladıkları ve hatıra fotoğrafı çektirdikleri Yavuz Selim'e bir de hediye paketi verdi. Yavuz Selim ve ailesi polislere sürpriz doğum günü ziyareti için teşekkür etti. O anlar cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.

Polis ekiplerinden beşinci yaşa pastalı sürpriz | Video