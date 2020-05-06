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'da son 24 saatte nedeniyle 633 kişi öldü

ülkesi 'da, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 615 kişi hayatını kaybetti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.5.2020 03:20 ABONE OL
Brezilya'da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 633 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 615 artışla 8 bin 536'ya, vaka sayısı da 10 bin 503 artarak 125 bin 218'e yükseldi.

Ülkede 51 bin 370 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1643'ünün ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

PERU VE EKVADOR'DA CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1533'e, Ekvador'da ise 1618'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 1533'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 628 artarak 54 bin 817'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 17 bin 527'ye çıktı.

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 kişi artarak 1618 oldu. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 881'e ulaştı.

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Brezilya'da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 633 kişi öldü
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