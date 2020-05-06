Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, yapılacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu 4 Mayıs kabine toplantısı sonrası açıklanan normalleşme planı ile beraber araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bir süredir uygulanmakta olan haftasonu dışarı çıkma kısıtlaması ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunurken öte yandan corona virüsü önlemleri çerçevesinde alınan birçok kararda esnetilmeye gidildi. Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkmasını önlemek ve bu sayede sosyal izolasyon sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirildi. Birçok kişi haftasonunun yaklaşmasıyla beraber Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtını internet aracılığı ile araştırıyor. Buna göre; Kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yapılacak mı? İşte detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Haftanın son gününe yaklaşılmasıyla beraber birçok vatandaş uzun süredir uygulanmakta olan Cumartesi Pazar kısıtlamasının devam edip etmeyeceğini merak ederken konuya dair resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaldırıldı mı? İşte detaylar…