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Haberler Yaşam Haberleri 6 Mayıs Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

6 Mayıs Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Hafta sonu da dahil olmak üzere uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile beraber binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarından bir tanesi de birçok kurumda olduğu gibi bankaların da çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler olarak vatandaşlara duyurulmuştu. Bu kapsamda bazı finansal ihtiyaç ve işlemler nedeniyle merak konusu haline gelen bu konuna dair tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 4 Mayıs Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:41 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:42 ABONE OL
6 Mayıs Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile beraber sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok kurumun çalışma saatleri üzerinde yapılan değişikliklerin ardından Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temas azaltılmış oldu. Bazı finansal ihtiyaç ve işlemler için Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren haftanın ilk gününde merak edilen bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte tüm bu sorularınızın güncel yanıtı…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? İŞTE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

Corona virüs pandemisi nedeniyle ülkemizde birçok alanda alınan tedbirler bulunurken öte yandan yapılan bir değişiklik de üzerinde gerçekleşmişti. Haberimizin devamından Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı…

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6 Mayıs Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!
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