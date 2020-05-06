Çocuklarınızı internet bağımlılığından koruyun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler 1.5 ayı aşkın bir süredir evde kalıyor. Bu süre 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Evde kalma süresinin uzamasıyla birlikte çocuklar bilgisayar ve internet başında daha fazla vakit geçiriyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak interrnet ve oyun bağımlılıklarına karşı şu uyarılarda bulundu:Anne babaların internet ve bilgisayarı kullanma biçimleri çocukları için örnek oluşturur. Günün büyük kısmını telefon, laptop veya bilgisayar başında geçiren ebeveynlerin çocuklara kısıtlama getirmeye çalışması çok ikna edici olmaz. Bu nedenle ebeveynler önce dönüp kendilerine bakmalı.Aileler teknolojik aletleri kullanma saatlerini düzenlemeli. Günün belli zaman diliminde ailece bu aletlerden uzak durulmalı.Oyun oynamak ve eğlenmek için günde iki kez verilecek 20-30 dakikalık izinler, kararlaştırılan sürenin ihlal edildiği durumlarda bir sonraki gün aynı miktardaki sürenin kısaltılması anlaşmanın dikkate alınmasını sağlayacaktır.Ortak yapılan etkinlikler, egzersizler, hem kaygıyı azaltacak hem de aile bireylerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacaktır.Salon ya da oturma odası gibi ortak kullanılan alanlara yerleştirilen masa üstü bilgisayarlarların denetimi daha kolaydır.İnternet bağlantısının belli sürelerle açık olması, kurallara uyulmaması durumunda kablosuz internet kullanımı yerine kablolu bilgisayar kullanımına geçilmesi, oyun konsolu alınmaması ek denetim sağlar.