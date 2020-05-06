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, ne zaman başlıyor? Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte son durum!

Koronavirüs ile mücadele mücadele kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu durum, yakın zamanda evlilik planı olan çiftleri doğrudan etkiledi. Durum böyle olunca da, 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşme adımları atılacağının duyurulması üzerine de konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Evlilik hazırlığında olan çiftler, konu hakkında son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmeye çalışırken ', ne zaman başlıyor?' sorusuna da yanıt aramayı ihmal etmiyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Düğünler ne zaman ve nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 12:40 ABONE OL
Düğünler olacak mı, ne zaman başlıyor? Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte son durum!

Koronavirüs ile yürütülen etkin mücadele kapsamında, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın tarihlerde evlenecek olan çiftleri de doğrudan etkiledi. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde normalleşme planı açıklanırken düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Peki, düğünler ne zaman başlıyor ve nasıl olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

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Düğünler olacak mı, ne zaman başlıyor? Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte son durum!
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