Düğünler olacak mı, ne zaman başlıyor? Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte son durum!

Koronavirüs ile yürütülen etkin mücadele kapsamında, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın tarihlerde evlenecek olan çiftleri de doğrudan etkiledi. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde normalleşme planı açıklanırken düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Peki, düğünler ne zaman başlıyor ve nasıl olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...