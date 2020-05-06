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Ece’yi ağlatan sürpriz

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Ece’yi ağlatan sürpriz
Eğitim gördüğü Romanya'da Türkiye'ye 14 gün önce gelen ve Düzce Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 23 yaşındaki Ece Nur Gündüz, karantinadaki son akşamında hazırlanan doğum günü sürpriziyle mutluluk yaşadı. Sürpriz öncesinde Gündüz'ün odasının bulunduğu kata gelen AFAD ekipleri hazırlanan pastanın mumlarını yakarak odasının kapısını çaldı. Sürprizi görünce önce şaşkınlık yaşadı ardından gözyaşlarını tutamadı. Kemancının çaldığı doğum günü şarkısı eşliğinde mumları üfleyen Gündüz, Benim için unutulmaz bir doğum günü oldu" dedi.
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Ece’yi ağlatan sürpriz
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