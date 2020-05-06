En güzel Anneler Günü hediyesi ailece virüsü yenmemiz olacak

stanbul'da

havalimanında muhasebeci olarak çalışan Ömer Oğuz İslamoğlu'na 26 Nisan'da koronavirüs teşhisi konuldu. Daha sonra eşi Keriman ve 15 aylık oğulları Çınar'ın da Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oğlu Çınar ile tedavileri süren anne Keriman İslamoğlu, Ateşler içinde yanıyorum ama yeter ki yavrum iyi olsun deyip gözümü yavrumun üzerinden ayırmıyorum. İnsan anne olunca 'önce çocuğum' diyor. 'Oğlumu kaybedeceğim, minik yavrum bu hastalıkla nasıl başa savaşacak' diye korkarken çok şükür ki hepimiz tedaviye olumlu sonuç verdik. Oğluma 3-4 gün solunum desteği verildi.Yanından bir an ayrılamadım. Eşim başka bir hastanede tedavi görüyor. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Doktorlarımız, hemşireler büyük güven veriyor bize. Bana en büyük Anneler Günü hediyesi koronavirüs illetini ailecek yenmemiz olacak" diye konuştu.