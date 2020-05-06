Eşini öldürüp intihar etti

İSTANBUL Kartal'da, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan 73 yaşındaki Lokman Of hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Oğlunun, 'Evde annem de var' demesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, intihar eden şahsın eşi Zekiye Of'un da (69) kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Zekiye Of'un, bir süredir torunlarına bakmak için Tuzla'da yaşayan kızının yanında kaldığı ve önceki akşam evine döndüğü öğrenildi. Polis, Lokman Of'un, tartıştığı eşini başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Furkan KARA