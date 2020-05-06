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Teravih kılınışı anlatımı: nasıl kılınır ve kıldırılır? Evde , kaç rekattır?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bu ayın en önemli ibadetlerinden birisi olan kılınışı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak oluğ evlerinde teravih namazı kılacak olan vatandaşlar internet üzerinden "?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; , kaç rekattır? İşte anlatımı!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 18:15 Son Güncelleme: 6.5.2020 18:15 ABONE OL
Teravih kılınışı anlatımı: Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız bu dönemde corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar camilere gidemiyor. Hal böyle olunca bu ayın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazını evlerinde kılıyorlar. Camilerde cemaatle kılınmayan kılınışı da birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Buna göre; Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan evde , kıldırılır ve kaç rekattır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Buna göre; corona virüsü sebebiyle camilerde cemaatle kılınamayan teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İşte teravih namazı kılınışı...

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Teravih kılınışı anlatımı: Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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