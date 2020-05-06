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okunurken su içmek orucu bozar mı? , içilmez mi?

Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle durumlar merak ediliyor. Müslümanlar on bir ayın sultanının gelişini mutluluk ile karşılıyor. Bizlere farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında okunurken su içmek orucu bozar mı? Geliyor. Oruç tutan kişilerden birçoğu her yıl olduğu gibi yine orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında merak edilenleri araştırırken orucu bozar mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? Diyanet’e göre ?

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:13 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:15 ABONE OL
Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi, içilmez mi?

Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Müslümanlar sosyal hayatlarını devam ettirirken oruç ibadetini de zarara uğratmamaları önem teşkil ediyor. Gün içerisinde en çok sorulan soruların başında ise '' okunurken su içmek orucu bozar mı?'' Geliyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, su içmenin zamanının iyi bilinmesi gerekiyor. Peki orucu bozar mı? ?

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Oruçlu kimsenin ezan okunurken su içmesi orucunu zedeler. ? Ezan okunduğu esnada su içilir mi? Sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

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Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi, içilmez mi?
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