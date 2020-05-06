Görenler korkuya kapıldı! Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı bulundu

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı.

Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında ve Hakkâri kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik İlçesi'nde ölümcül zehriyle bilinen 'koca engerek' yılanı görüntülendi.

İlçenin Anadağ köyü kırsalında gezinip, koyun otlatan Mervan Dinç, Mehmet Taş ve İnzar Tekin tarafından bulunan koca engerek, zarar verilmeden doğaya bırakıldı.

Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.

Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür.

Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı. Mahallede yaşayanlar, göl kenarında gördükleri onlarca yılanı öldürdü.

Mahalle sakinleri, yılanları gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, can güvenlikleri için öldürdüklerini iddia etti.

Dün Mardin'den gelen 'sürü yılan' haberinin ardından bir ilden daha korkutan