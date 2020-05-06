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duası nedir, hıdrellezde nasıl dilek tutulur? Hıdırellez günü neler yapılır? 2020 ritüelleri ve duası!

Anadolu, Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu'da kutlanan bayramlardan birisi olan , bu yıl da geldi çattı. Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez günü, ülkemizde 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Hıdırellez günü anlamı ve manası büyük olmakla beraber, kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Anadolu coğrafyasının dört bir yanında Hıdırellez günü kutlayacak olan vatandaşlar da, 'Hıdrellez duası nedir, neler yapılır, nasıl dilek tutulur ve ritüelleri nelerdir?' soruları ile bilgi edinmeye çalışıyor. Haberimizden, anlamı, önemi ve ritüelleri hakkında bilgi edinebilir; Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:40 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:40 ABONE OL
Hıdırellez duası nedir, hıdrellezde nasıl dilek tutulur? Hıdırellez günü neler yapılır? 2020 Hızır günü ritüelleri ve duası!

Anadolu coğrafyası başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da da önemli bir yeri bulunan bu yıl da geldi. Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen günü, Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanmaktadır. Hıdrellez anlamı ve manası büyük olmakla beraber, ortaya çıkışı ile ilgilide çeşitli fikirler bulumaktadır. Ülkemizde Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez'i kutlayacak olan vatandaşlar da dua, dilekler ve ritüeller hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

HIDIRELLEZ GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

HIDRELLEZ DUASI, DİLEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, Hıdırellez duası hakkında bilgi edinebilir; Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir ve ritüelleri nelerdir sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

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Hıdırellez duası nedir, hıdrellezde nasıl dilek tutulur? Hıdırellez günü neler yapılır? 2020 Hızır günü ritüelleri ve duası!
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