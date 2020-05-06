Hıdırellez duası nedir, hıdrellezde nasıl dilek tutulur? Hıdırellez günü neler yapılır? 2020 Hızır günü ritüelleri ve duası!

Anadolu coğrafyası başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da da önemli bir yeri bulunan Hızır günü bu yıl da geldi. Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez günü, Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanmaktadır. Hıdrellez anlamı ve manası büyük olmakla beraber, ortaya çıkışı ile ilgilide çeşitli fikirler bulumaktadır. Ülkemizde Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez'i kutlayacak olan vatandaşlar da dua, dilekler ve ritüeller hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

HIDIRELLEZ GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

HIDRELLEZ DUASI, DİLEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, Hıdırellez duası hakkında bilgi edinebilir; Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir ve ritüelleri nelerdir sorularının yanıtını bulabilirsiniz.