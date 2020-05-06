Hıdırellez ne zaman,hangi gün? Hıdırellez'in duası nasıl yapılır, dilek nasıl tutulur? Gül ağacında nasıl dilek dilenir?

Mayıs ayına girmemizle birlikte baharın müjdecisi doğanın uyanışı anlamlarına gelen Hıdırellez Günü kutlanmaya başlanıyor. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olarak görülen bugün Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Farklı kültür ve inanışlarda ise ağaca dilek duası asılarak yapılır. Dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Peki Hızır ile İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur, duası nasıl yapılır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? HIDIRELLEZ DİLEK VE DUASI NASIL YAPILIR?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez tarihi merak ediliyor. Hıdırellez bayramında insanlar ateş yakıp dileklerini tutarak üç kere atlar, gül ağaçlarına dileklerini resim ile çizip asıyorlar. Buna göre; Hıdırellez dilek ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez ne zaman kutlanır?