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'da yaşayan Fransız Delattre'nin maske anısı duygulandırdı

Bir yılı aşkın süredir 'da yaşayan ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla anlatan vatandaşı maske anısını sosyal medyadan paylaştı. Delattre yaşadığı olayları duygusal bir dille anlatarak "Türkler çok cömert, Bu yüzden İstanbul'da yaşıyorum"dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 18:04 ABONE OL
İstanbul'da yaşayan Fransız Delattre'nin maske anısı duygulandırdı

Fransa vatandaşı Jeremy Delattre, bir yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşıyor. Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla anlatan Delattre, alışverişe çıkmışken sokak ortasında maskesinin kırılması sonucu gelişen olayları duygusal bir dille anlattı:

"TÜRKLERİN ALTIN BİR KALBİ VAR"

Doğruca bir terzi dükkanına girip kırık maskemi gösterdim. Bana yeni bir maske verdiler, çift katlı ve yıkanabilir. Ne kadar olduğunu sorduğumda 'Ücretsiz' dediler. Türklerin gerçekten altın bir kalbi var. Çok cömertler. Bu yüzden Türkiye'de yaşıyorum. Öte yandan Delattre'nin paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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İstanbul'da yaşayan Fransız Delattre'nin maske anısı duygulandırdı
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