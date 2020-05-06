İyilik hareketi tüm yurda yayıldı

Bir Osmanlı geleneği olan 'zimem' ramazan ayıyla birlikte yeniden hayat buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için harekete geçen iş adamları ve hayırseverler, mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın alarak, borçları kapatıyor.Trabzonlu iş adamları, Ortahisar ilçesindeki 5 mahallede çok sayıda bakkaldan veresiye defterlerini alıp yüzbinlerce liralık borçları tek kalemde sildirdiler. MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, "Bizler sadece bakkal ile görüşüp defterdeki tüm borçları silip bu uygulamayı yapıyoruz. Özellikle borcu olan vatandaşlarımızla, onları rencide etmemek adına, bizler bu iyiliği Allah rızası için yapıyoruz. Bu zor günler birlik dayanışma kardeşlikle aşılır" dedi.Gaziantep'te 22 mahalledeki 200 bakkalın borç defterleri Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla silindi. Vali Davut Gül, defterlerin 2 milyon liraya satın alındığını belirterek, "Göçle gelen insanların yaşadığı mahalleleri tercih ettik. Daha önce de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında pazarcıların elinde kalan sebze ve meyveleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Fırınlarda kalan ekmekleri alıp sokak hayvanları için belli noktalara ve doğaya bıraktık" diye konuştuKayseri'nin Develi İlçesi'nde Kur'an kursu hocalığı yapan Mahmut Çiftçi, vatandaşların 7 bakkala olan 27 bin lira borcunu kapatarak veresiye defterini satın aldı. Öte yandan din görevlileri kendi aralarında topladıkları paralarla ve hayırseverlerin de destekleriyle 18 adet kurban keserek muhtaç ailelere dağıttılar.İzmir'de Konak Belediyesi tarafından başlatılan "Komşun gülsün, esnafın yaşasın. Bir veresiye defterini de sen kapat" kampanyası kapsamında hayırseverler aracılığıyla veresiye defterlerindeki borçlar siliniyor. Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, mahalle bakkallarına giderek vatandaşların borçları ödeniyor. Çok sayıda duyarlı vatandaşın topladığı 150 bin lira ile ihtiyaç sahibinin esnafa olan borcu kapanmış oldu.