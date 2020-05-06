Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Sorusu Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Faziletleri saymakla bitmeyecek bu mübarek günde İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirildiği gece olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı biliniyor. Bir hadisi şerife göre ise kim bu gecede ibadet eder sevabını umarsa o kişinin tüm günahları affolur şeklinde bu tarihin anlam ve önemi ifade ediliyor. Binlerce Müslüman vatandaş araştırmalarını sürdürürken öte yandan Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden bu yıl idrak edilecek olan dini günler takvimini yayınlayarak bu sorunun yanıtını vermişti. Buna göre; 2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte yanıtı…

KADİR GECESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

İslam alemi açısından önemli olan bu mübarek tarihte; Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği için özel bir anlam taşımaktadır. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevabı…