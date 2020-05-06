Corona virüsü salgını nedeniyle internet üzerinden alışverişler sıklaştı. Hal böyle olunca konu ile ilgili en önemli gündem kargolar olmaktadır. Ortak yaşam alanlarında ve sitelerde kargo yoğunluğundan dolayı hayatın kolaylaşması amacıyla Kargopark kuruldu. Vatandaşların ürünlerini eksiksiz ve steril bir şekilde almalarını sağlayan Kargopark nedir, hangi sitelerde var? Kargopark nasıl çalışır?

KARGOPARK NEDİR? KARGOPARK NASIL ÇALIŞIR?

Sitelerde veya kargo işlemlerinin yoğun olduğu diğer yerlerde kargo ihtiyaçları göz önüne alınarak uygun bir bölgeye Ortak Kargo İstasyonu kurulumu, Kargopark ekibi tarafından yapılır.

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