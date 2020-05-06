Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı

Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı

'ta, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan 2 çocuk, bisikletle yokuş aşağı inerken otomobile çarptı. Çocuklardan birinin yaralandığı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 13:17 Son Güncelleme: 6.5.2020 13:28 ABONE OL
Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı

Coronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olan H.A. (13), bir arkadaşını da yanına alarak 4 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında gezintiye çıktı. Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde H.A., yokuş aşağı inerken S.D.'nin (38) kullandığı 20 F 8818 plakalı otomobile çarptı. Bisikleti kullanan H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu. Başından yaralanan H.A., kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan H.A.'yı ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika görüntüleri: Korkunç Corona virüs manzaraları tekrar ortaya çıktı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı! İETT'de pes dedirten yolculuk...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA