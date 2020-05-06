‘Kokain kardeşler’e suçüstü

İstanbul'da "Kokain Kardeşler" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı kardeşler Maşallah Ü. ile Ali Ü. yakalandı. Güngören'de kokain satışı yaptıkları belirlenen Maşallah Ü. ve Ali Ü. isimli iki uyuşturucu satıcısını takibe alan polis, iki zehir tacirinin maddeleri Güngören Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden annelerinin evinde sakladıklarını belirledi. Önceki gün eve baskın düzenlendi. Operasyona Narkotik Masası polisleri ve özel eğitimli hassas ade katıldı. Şüphelilerin annelerinin ikamet adresinde yapılan aramalarda iki poşet halinde 101.55 gram ağırlığında kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Polis evde bir ruhsatsız tabanca 4 bin 800 dolar ile 2 bin 20 lira nakit para ele geçirdi. Suç unsurlarına incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.