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Kuaförle ve berberler ne zaman açılacak? normalleşme süreci başlıyor! Kuaförle ve berberler hazırlığa başladı

tedbirleri kapsamında kademeli olarak ’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri faaliyete geçecek. Öncesinde ise hazırlıklar başladı. salonları bir dizi önlemler aldı. Vatandaşlar, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu ve bu tarih açıklandı! İşte, kuaförler ve berberler ile ilgili yürütülen son çalışma ve hazırlıklar...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 14:23 ABONE OL
Kuaförle ve berberler ne zaman açılacak? Corona virüsü normalleşme süreci başlıyor! Kuaförle ve berberler hazırlığa başladı

Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü , berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Bahçelievler Belediyesi de ilçede bulunan ve pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan tüm salonları dezenfekte etmeye başladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır erkek ve kadın kuaförlerinin dezenfekte çalışmaları için yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın ve berberlerimizin 3 altın kurala özen göstermelerini rica ediyorum. Maske kullanımı, hijyen ve fiziki mesafe kuralına dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SALONDAKİ İNSAN SAYISINI EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTACAĞIZ"

Alınan tedbirler ve bundan sonra uygulanacak yeni uygulamalar hakkında bilgiler veren Kuaför Salonu İşletmecisi Ali Rıza Küçükler şöyle dedi:

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Kuaförle ve berberler ne zaman açılacak? Corona virüsü normalleşme süreci başlıyor! Kuaförle ve berberler hazırlığa başladı
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