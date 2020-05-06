Kumarcılara şok baskın

İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat halen faaliyet yürütülen iş yerleri ve adreslere yönelik denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi, önceki gün Ümraniye Aksa Sokak'taki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Adrese giden polisler, camları ve kapıları kapalı olan adresteki 5 masanın etrafında toplu halde oturan ve kumar oynadıkları iddia edilen kişilerle karşılaştı. O anlar polis kamerasına da yansıdı. Mekanda yakalanan M.B., A.G., L.E., Y.Ö., A.E., R.Y., C.A., M.N., F.D., I.Y., F.S., M.Y. ve S.D. ile iş yeri sahibi M.T.'ye 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildi. İki farklı adreste de yasa dışı kumar oynayan 10 kişiye de idari para cezası kesildi.Kumar baskınlarında toplam 24 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 100 bin 80 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Cezai işlem uygulanan kişiler arasındaki M.B.'nin geçmişte işlediği bir suçtan ötürü tutuksuz olarak yargılandığı, kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B. polis merkezine götürüldü. Üç adres de mühürlendi.