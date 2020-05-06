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'ten gelen 276 kişi, Çankırı'da yurduna yerleştirildi

Çankırı'da, 'ten Türkiye'ye getirilen 276 kişi, önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu () yurdunda gözlem altına alındı. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, , İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk tarafından karşılanacak.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 22:49 ABONE OL
Kuveyt'ten gelen 276 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

Kuveyt'ten Türkiye'ye gelen 276 kişiyi taşıyan uçak, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra polis eskortluğunda otobüslerle Çankırı'ya getirildi.

KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na getirilen 276 kişi, AFAD ve sağlık ekiplerinin nezaretinde tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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Kuveyt'ten gelen 276 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi
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