Okullar kapanınca konar-göçerliğe başladı

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Veysel Elban, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince memleketi Elazığ'ın Yemişli köyüne dönerek, konar-göçerlik yapan ailesine katıldı. Koyunlarını kamyonlara yükleyen aile, Kuruca mevkisindeki yaylalara çıktı. Çadırlarda konaklayan aile, burada koyunlarını otlatıp, sütlerinden de "Şavak" tulum peyniri yapacak. Öğretmen Veysel Elban, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince aileme yardım etmek için döndüm. Koyunlara bakıp sağıyorum, gerekirse yünlerini kırpıyorum" dedi.SABAH