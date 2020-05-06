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Okullar kapanınca konar-göçerliğe başladı

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Okullar kapanınca konar-göçerliğe başladı
Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Veysel Elban, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince memleketi Elazığ'ın Yemişli köyüne dönerek, konar-göçerlik yapan ailesine katıldı. Koyunlarını kamyonlara yükleyen aile, Kuruca mevkisindeki yaylalara çıktı. Çadırlarda konaklayan aile, burada koyunlarını otlatıp, sütlerinden de "Şavak" tulum peyniri yapacak. Öğretmen Veysel Elban, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince aileme yardım etmek için döndüm. Koyunlara bakıp sağıyorum, gerekirse yünlerini kırpıyorum" dedi.

Aziz ÖNAL/SABAH
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Okullar kapanınca konar-göçerliğe başladı
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