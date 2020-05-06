Öldürüp, aracıyla birlikte yaktılar

Trabzon'un Yomra ilçesinde 36 yaşındaki Soner Taşkın'ın cesedi, yanmış haldeki otomobilin içinde bulundu. Olayla ilgili harekete geçen jandarma, Önder T. (35) ve Neşat A.'yı (42) gözaltına aldı. Zanlı Önder T'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olay gecesi Soner Taşkın'ın önce Neşat A. (43) ile buluşup sonrasında araçla Önder T.'yi aldıkları ve Yomra'nın Gülyurdu Mahallesi'ne çıktıkları, burada alacak verecek meselesinden çıkan tartışmanın ardından ise Önder T.'nin silahla Soner Taşkın'ı vurduğu, ardından da aracı ateşe verdiği bilgilerine ulaşıldı. Önder T.'nin tanık bırakmamak için Neşat A.'yı da öldürmeye çalıştığı, ancak arkasından birkaç el ateş etmesine rağmen bunu başaramadığı belirtildi. Gözaltı süreci devam eden Önder T., işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilecek.