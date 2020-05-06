Otomobilin markete daldığı kaza kamerada

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Side Mahallesi 8211 Sokak'ta meydana geldi. Emre İnci'nin kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, marketin önündeki yiyecek ve içeceklerin bulunduğu, üzeri kapalı alana daldı.

Oturmak için iş yerinden dışarı çıkan marketin ortaklarından Muhammet Miraç Özaslan'a çarpan otomobil, yan taraftaki binanın da duvarını yıkarak durdu. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özaslan, taklalar atarak, zemine düştü. Bu sırada markete doğru giren kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.





Kazada, Muhammet Miraç Özaslan ile otomobil sürücüsü Emre İnci ve araçta bulunan Emrullah Karadeniz, çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan Emre İnci, sıkıştığı otomobilden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılabildi.





Çevrede bulunanlar, otomobilin markete doğru çok hızlı geldiğini, sürücüsünün fren yapmadığını ya da dönüş yapmaya çalışmadığını öne sürdü.





KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan kaza anı, marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otomobilin hızla markete doğru geldiği, önce Muhammet Miraç Özaslan'a ardından da yan binanın duvarına çarptığı anlar yer aldı.