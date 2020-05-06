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sonuçları 6 Mayıs saat kaçta açıklanacak? MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen kişi çıkmamış ve 742.111,48 TL’lik büyük ikramiye devir etmişti. Peki, 6 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs 2020 MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.5.2020 08:36 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen kişi çıkmamış ve 742.111,48 liralık büyük ikramiye devir etmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 MAYIS AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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