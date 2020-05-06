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: Bu sene ? Milli Eğitim Bakanı 'tan 1 Haziran açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılır?

Corona virüsle mücadele kararlılıkla devam ederken normalleşme adımları da atılıyor. gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı ; kulislerde konuşulan 1 Haziran iddiasını yalanladı. Bu sene ? Milyonlarca öğrenci ve velileri büyük bir ilgiyle bu sorunun yanıtını araştırıyor. YKS ve LGS tarihlerinin değişmesinden sonra bir sonraki Bakanlar Kurulu'nda okulların ne zaman açılacağına yönelik karar alınması bekleniyor. Okulların açılma kararı sonrasında anaokulları ve ilkokul 1,2 ve 3. sınıfların okula gitmemesi öngörülüyor, bazı kararlar da velilerin insiyatifine bırakılacak. Bu sene okullarda sınıfta kalma da olmayacak peki ? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: Bu sene okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 Haziran açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılır?

Ülkemizde ilk kez 11 Mart'ta görülen corona virüs nedeniyle 13 Mart'ta okullar kapatılmıştı. Hastalığın pik yapma noktasının aşıldığı ve normalleşme sürecine geçildiği de Bilim Kurulu üyeleri tarafından ifade ediliyor. Liselere Giriş Sınavı ve YKS'nin tarihleri de açıklanmıştı. Bu noktada veliler; '?' sorusunun cevabını arıyor. Aynı şekilde normalleşme adımlarından sonra üniversitelerin ne zaman açılacağı da ilgiyle takip ediliyor, üniversite okudukları şehirlerden memlektelerine dönen öğrenciler gelişmelerini yakından takip ediyor. 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair Yükseköğretim Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi! YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır."

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Son dakika: Bu sene okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 Haziran açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılır?
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