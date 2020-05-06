Son dakika: Bu sene okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1 Haziran açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılır?

Ülkemizde ilk kez 11 Mart'ta görülen corona virüs nedeniyle 13 Mart'ta okullar kapatılmıştı. Hastalığın pik yapma noktasının aşıldığı ve normalleşme sürecine geçildiği de Bilim Kurulu üyeleri tarafından ifade ediliyor. Liselere Giriş Sınavı ve YKS'nin tarihleri de açıklanmıştı. Bu noktada veliler; 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını arıyor. Aynı şekilde normalleşme adımlarından sonra üniversitelerin ne zaman açılacağı da ilgiyle takip ediliyor, üniversite okudukları şehirlerden memlektelerine dönen öğrenciler son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair Yükseköğretim Kurumu'ndan son dakika açıklaması geldi! YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır."