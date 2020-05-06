65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman ve hangi tarihlerde sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hangi günler dışarı çıkabilir? - Son dakika

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın nedeniyle alınan tedbirlerdeki yeni değerlendirmelerin ve sonuçların açıklamalarını son dakika olarak halka duyurmuştu. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi, ne zaman ve saat kaçta dışarı çıkılabilecek? Soruları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yerini alırken yapılan açıklamada toplantıda belirlenen gün ve saatlerde bu yaş grubundaki kişilerin sokağa çıkmasına izin verileceği bildirildi. Tam da bu noktada; vatandaşlar açıklanan bu tarih ve saat aralıklarının ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı ne zaman hangi gün saat kaç aralığında sokağa çıkabilecek? İşte konuya dair merak edilenler ve yapılan son dakika açıklamasının detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; corona virüsü salgınına tedbiren alınan bazı kararlarda yapılacak olan değişiklikleri konu aldı. Toplantı ardından yapılan açıklamada günlerdir binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline gelen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin belirlenen tarih ve saat aralıklarında sokağa çıkma yasağının kaldırılmış olacağını bildirirken bu aralıklarda kişilerin dışarı çıkabilecekleri açıklandı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilecek?

İşte konuya dair detaylar…