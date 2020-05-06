65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için genelge yayınlandı! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum!

Corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; belirtilen şartlar sağlanırsa yine belirtilen tarih ve saat dilimi aralığında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar dışarı çıkabilecekler. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum ne oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SON DURUM!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi.

İşte konuya yönelik son dakika detaylar ile genelgenin ayrıntıları...