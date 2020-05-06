Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için genelge yayınlandı! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum!

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için genelge yayınlandı! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Belli bir süre sokağa çıkma yasağı kuralları gereğince evlerinde izole olan vatandaşlara yönelik İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; 81 ildeki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son durum ne oldu? İşte sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 22:30 Son Güncelleme: 6.5.2020 22:31 ABONE OL
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için genelge yayınlandı! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum!

Corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; belirtilen şartlar sağlanırsa yine belirtilen tarih ve saat dilimi aralığında altı vatandaşlar dışarı çıkabilecekler. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum ne oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SON DURUM!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi.

İşte konuya yönelik son dakika detaylar ile genelgenin ayrıntıları...

ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için genelge yayınlandı! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA