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HABERİ: Berberler ve belli oldu! ? İşte açık olacağı saatler...

? Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok iş yeri faaliyetlerine ara vermişti. Hem iş verenleri hem çalışanların zor duruma girmesinden dolayı iş yerlerinin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre; berber, güzellik salonu, kuaförler gibi iş yerlerinin 11 Mayıs tarihinde açılacağı duyurulmuştu. Ancak konuya yönelik detaylar ve bu iş yerlerinin faaliyetlerini nasıl sürdüreceği araştırılıyor. Buna göre; ? Berberler ve belli oldu! İşte haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 19:09 Son Güncelleme: 6.5.2020 19:09 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu! Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açık olacağı saatler...

Corona virüsü salgını ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken son gelişmeler kamuoyuna duyuruluyor. Bir süredir faaliyetlerini durduran iş yerlerinin ne zaman açılacağı merak konusu olurken özellikle berberler ve araştırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre; 11 Mayıs'ta kuaför ve berberlerin açılacağı duyurulmuştu. Ancak konuya yönelik detaylar araştırılmaya devam ediyor. Bu iş yerlerinin faaliyetlerini nasıl sürdüreceği merak edilirken İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine konu ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Buna göre; ? İşte berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri ve son dakika haberinin detayları!

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Buna göre; berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA HABERİ: Berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu! Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açık olacağı saatler...
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