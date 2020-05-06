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haberi: 'nda olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?

Ramazan Bayramında var mı? sorusu son dönemin en önemli gündem maddesi arasında yer alırken konuya dair tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafınca yoğun olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz 4 Mayıs tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; hafta sonu kısıtlamasının devam edeceğini belirterek her hafta yaşanan gelişmelere göre sürecin devamlılığına karar verileceğini vurgulamıştı. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Bayrama günler kala uzmanlar her fırsatta bu tarihlerdeki sosyal mesafenin önümüzdeki günleri ciddi oranda etkileyeceğini belirterek vatandaşlara sosyal mesafenin önemini hatırlatmaya devam ediyor. Peki, tüm 'nin merak ettiği "Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, kaç gün?" gibi soruların yanıtı verildi mi? İşte konuya dair tüm detayları ve son dakika gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 11:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?

Bayramın yaklaşması ile beraber Ramazan Bayramında olup olmayacağına dair tüm gelişmeleri 'nin takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada bu yönde bir açıklama yapılmamasına karşın uzmanlar her fırsatta vatandaşlara bayram süresince vatandaşların alması gereken tedbirlerin ve sosyal mesafenin önemini hatırlatıyor. Peki, Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazanda son günlerin yaklaşmasıyla beraber ülkemizde devam eden salgın süresince binlerce vatandaş bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair sorularına yanıt aramaya ve yapılacak olan açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; geçtiğimiz günlerde bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkındaki soruya 'Gerekli görülürse hayata geçirilebilir.' cevabını vermişti.

İşte tüm detaylar ve yapılan son açıklama…

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Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?
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