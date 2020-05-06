Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?

Bayramın yaklaşması ile beraber Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair tüm son dakika gelişmeleri Türkiye'nin takip ettiği gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada bu yönde bir açıklama yapılmamasına karşın uzmanlar her fırsatta vatandaşlara bayram süresince vatandaşların alması gereken tedbirlerin ve sosyal mesafenin önemini hatırlatıyor. Peki, Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazanda son günlerin yaklaşmasıyla beraber ülkemizde devam eden salgın süresince binlerce vatandaş bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair sorularına yanıt aramaya ve yapılacak olan açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; geçtiğimiz günlerde bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkındaki soruya 'Gerekli görülürse hayata geçirilebilir.' cevabını vermişti.

İşte tüm detaylar ve yapılan son açıklama…