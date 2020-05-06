Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman sona eriyor? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

! , ne zaman sona eriyor? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından , ne zaman sona eriyor, seyahat yasağı kalkan iller aratmaları arama motorunda en çok araştırılan konu başlıkları arasında kendine yer bulmuştu. Bilindiği üzere ülkemizdeki corona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkış yasağı getirilmişti. Bakanlığın verdiği tarihin geçtiğimiz gün itibariyle sona ermesi, gözleri Kabine Toplantısı’na çevirmişti. Pek çok vatandaş, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından ile ilgili açıklamalarında bulundu. Peki, seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, ne zaman bitecek ve yollar açılacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 07:55 Son Güncelleme: 6.5.2020 07:55 ABONE OL
SON DAKİKA! Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman sona eriyor? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

Türkiye'de etkisini gösteren corona virüs salgın seyahat kısıtlamalarına neden olmuştu. 30 büyük ilimiz ve Zonguldak'ta giriş-çıkışlar kapatılmıştı. Bakanlığın seyahat yasağı ile ilgili verdiğin sürenin dolması ile birlikte, , hangi şehirlerde uzatıldı ve ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan oldukça önemli açıklamalarında bulundu. Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumundaydı.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman sona eriyor? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? İşte seyahat yasağı kalkan iller!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA