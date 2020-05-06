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Son dakika: 'teki vahşeti kamerada!

Türkiye, 'nın Haymana ilçesinde bir kişinin eşek yavrusunu çoban köpeklerine öldürtmesiyle sarsılmıştı. Son dakika haberine göre; Muğla'nın ilçesinde yaşanan vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde Kubilay Ö. isimli kişinin beslediği Pitbull cinsi köpek, sanayi sitesindeki Muhammet A.'ya ait Rottweiler cinsi bir köpeğe saldırıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.5.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika: Marmaris'teki Pitbull vahşeti kamerada!

Ankara'nın Haymana ilçesinde, bir şahsın 2 çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtmasının görüntüleri konuşulurken, geçtiğimiz Mart ayının sonlarında Marmaris'te de bir kişinin, pitbull cinsi köpeği zincire bağlı başka bir köpeğe saldırtmasının görüntüler ortaya çıktı.

Kubilay Ö.'ye ait olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeğin, Marmaris'e bağlı Taşhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde zincirli halde bulunan Muhammet A.'ya ait Rottweiler cinsi bir köpeğe saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre olayın iki ayrı günde iki kez gerçekleştiği ileri sürüldü.

PİTBULL SAHİBİ KÖPEĞE TEKME ATIYOR

Hayvanseverlerin paylaştığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsünde, köpeği getiren şahsın, zincirle bağlı hayvana tekme attığı da görülüyor.

Hayvan severlerin ve Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin şikayeti üzerine, hayvanın belediye barınağına teslim edildiği ve köpek sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yaralanan Rottweiler'ın ise veterinerde tedavisinin yapıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Pitbull cinsi köpek, 2 sokak köpeğini telef etti!

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Son dakika: Marmaris'teki Pitbull vahşeti kamerada!
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