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Kaymakamlığı’ndan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Giriş Tarihi: 6.5.2020 ABONE OL
Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen şehit ve gazi aileleri iftar yemeği bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Kaymakamlık, Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle şehit ve gazi ailelerinin iftar yemeklerini evlerine götürdü. İftara kısa bir süre kala yemeklerini hazırlayan ekipler, ilçede ev ev gezerek ailelere ulaştırdı. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 165 şehit ve gazi ailesine yaklaşık 700 kişilik iftar yemeği götürüldü. Şehit ve gazi aileleri Kaymakam Metin Kubilay'a zor zamanlarda yanlarında olduğu ve kendilerini hiçbir zaman unutmadığı için teşekkür etti.
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Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği
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