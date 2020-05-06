Tedbirlere uymazsak daha sert yasaklar gelir

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, raporla ilgili şu mesajları verdi: "Güzellik salonu, kuaför ve berberlerde kapalı alanda müşteri yoğunluğu oluşmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca bu işyerlerinin işletmecileri ve çalışanları, tıbbi maske takmalı, ellerini en az 20 saniye yıkayarak temizlemeli. Ayrıca tek kullanımlık saç havlularının kullanımı, ek maliyet getirse de bu dönemde son derece yararlı. Sıraya geçmemiz gereken yerlerde de sabırla ve sükunetle en az 3 adımlık fiziksel mesafeye dikkat ederek bekleyelim. Şu an bu virüse karşı topyekün bir savaştayız. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlere uymak, bu virüsle savaşımızda elimizdeki en büyük kozumuz. Tedbirler bizim sağlıklı kalabilmemiz içindir. Bu düşünceyi aklımıza kazırsak ve normalleşme sürecinde de tedbirlere uyum gösterirsek bu mücadelede başarılı oluruz. Aksi takdirde kısıtlamalar eskisinden de katı biçimde yeniden gündeme gelebilir..."